Credit Saison vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Saison lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Credit Saison 0.750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Credit Saison in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 806.3 Millionen USD im Vergleich zu 849.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch