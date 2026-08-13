Credit Saison gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Credit Saison hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 151.42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 108.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.60 Prozent auf 128.49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch