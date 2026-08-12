Credit Rating Collection KSCC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Rating Collection KSCC hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Credit Rating Collection KSCC mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch