Credit Agricole Egypt stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Credit Agricole Egypt stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.27 EGP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.35 EGP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.28 Prozent auf 6.16 Milliarden EGP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.44 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch