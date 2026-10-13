|Transaktion
|
13.10.2026 07:45:37
Crédit Agricole-Aktie: Übernahme von Mittelstandsfinanzierer IKB
Die Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB bekommt einen neuen Eigentümer.
Nach Abschluss werde diese Transaktion einen "Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie" darstellen, betonten die Franzosen. Der Abschluss wird für Ende des zweiten Quartals 2027 erwartet. Voraussetzung ist, dass die Aufsichtsbehörden zustimmen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die 1924 gegründete IKB mit Hauptsitz in Düsseldorf ist auf die Finanzierung des deutschen Mittelstands spezialisiert. Sie beschäftigt den Angaben zufolge rund 600 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland.
Die IKB stand in der Finanzkrise im Fokus: 2007 geriet sie durch Verluste aus US-Immobilienkrediten in Schieflage und musste 2008 mit staatlicher Hilfe gestützt werden. Lone Star übernahm die Bank danach. Die genossenschaftlich organisierte Crédit Agricole gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit grössten Banken./sl/DP/lew
DÜSSELDORF/PARIS (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.