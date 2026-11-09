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09.11.2026 16:51:00
Credit Agricole-Aktie knapp im Plus: Italiengeschäft soll mit Banco BPM verschmolzen werden
Die französische Grossbank Credit Agricole strebt für ihre italienische Tochter eine Fusion mit der Banco BPM an.
Credit Agricole ist der grösste Aktionär von Banco BPM und hatte sich zuvor gegen ein Übernahmeangebot für die italienische Bank seitens der Konkurrentin Monte Paschi ausgesprochen. Das französische Kreditinstitut hatte zuvor signalisiert, dass es eine Fusion zwischen seinen lokalen Geschäftsbereichen und Banco BPM befürwortet. Die französische Bank erwartet von der Fusion Synergien in Höhe von 800 Millionen Euro pro Jahr.
Mit der Transaktion würde Credit Agricole ihren derzeitigen Anteil von 29,6 Prozent an Banco BPM auf etwa 45 Prozent an der neuen Gesellschaft ausbauen. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Banco BPM. Zudem steht das Fusionsvorhaben unter dem Vorbehalt der Befreiung von Credit Agricole von der Abgabe eines Pflichtangebots für Banco BPM.
Derzeit gibt es in der italienischen Finanzbranche eine Welle von Transaktionen. So versucht momentan die Grossbank Intesa Sanpaolo ihre Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) für 33 Milliarden Euro zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.
Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio Ende Oktober bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben.
An der Euronext Paris notiert die Credit Agricole-Aktie zeitweise 0,13 Prozent höher bei 15,86 Euro.
/mne/nas/stk
PARIS (awp international)
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