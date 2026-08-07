Credit Acceptance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Acceptance hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Credit Acceptance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.42 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 587.4 Millionen USD – ein Plus von 0.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Credit Acceptance 583.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch