Credicorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Credicorp hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Credicorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.20 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.41 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Credicorp einen Umsatz von 2.11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch