CreativeForge Games verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CreativeForge Games gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.050 PLN erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat CreativeForge Games mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 38.46 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch