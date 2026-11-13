CreativeForge Games informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CreativeForge Games hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.05 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.3 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0.2 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch