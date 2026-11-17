Creative Realities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 26.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 148.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch