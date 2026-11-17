Creative Media Community Trust hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.29 USD. Im Vorjahresquartal waren -2352.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch