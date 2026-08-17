Creative Media Community Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Creative Media Community Trust stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.03 USD gegenüber -1894.000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 29.7 Millionen USD – eine Minderung von 0.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch