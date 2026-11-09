CREATE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CREATE hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 13.21 JPY gegenüber 22.88 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CREATE mit einem Umsatz von insgesamt 9.41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch