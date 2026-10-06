CREATE SD präsentierte Quartalsergebnisse

CREATE SD hat am 05.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 58.64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CREATE SD 61.87 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129.54 Milliarden JPY – ein Plus von 6.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CREATE SD 121.59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch