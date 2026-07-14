CREATE SD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CREATE SD hat am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 74.07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CREATE SD noch ein Gewinn pro Aktie von 69.66 JPY in den Büchern gestanden.

CREATE SD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130.91 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 263.00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte CREATE SD ein EPS von 242.82 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8.76 Prozent auf 497.13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 457.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch