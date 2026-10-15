create restaurants informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

create restaurants lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.63 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42.81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte create restaurants einen Umsatz von 41.39 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch