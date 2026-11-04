CREATE MEDIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CREATE MEDIC veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5.42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30.10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch