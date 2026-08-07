CREATE MEDIC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CREATE MEDIC hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13.23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CREATE MEDIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch