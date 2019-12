Crealogix ernennt Oliver Weber per Anfang 2020 zum CEO

Zürich (awp) - Der Bankensoftware-Anbieter Crealogix erhält in Kürze einen neuen Chef: Oliver Weber übernimmt die Aufgabe per Anfang 2020 von Thomas Avedik, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Weber leitet laut den Angaben seit September 2018 das Schweiz-Geschäft von Crealogix und ist seit Anfang 2019 Mitglied der Geschäftsleitung. Er verfüge über umfangreiche internationale Führungserfahrung in der IT- und Finanzbranche.

Der abtretende CEO Avedik begann vor zwölf Jahren als Chef des Schweizer Digital-Banking-Geschäfts bei Crealogix und übernahm dann vor vier Jahren den CEO-Posten, wie es im Communiqué weiter heisst. Er werde die Übergabe im neuen Jahr begleiten und danach in den vorzeitigen Ruhestand gehen.

Seine Verdienste werden in der Mitteilung verdankt: Er habe den Softwareanbieter zum Schweizer Marktführer gemacht, die Firma internationalisiert, den Umsatz verdoppelt und die Transformation zu einem modernen globalen Softwareanbieter in die Wege geleitet.

Weber solle nun den Transformationsprozess "hin zum führenden weltweiten Anbieter von SaaS-Software für Digital Banking" vorantreiben, so die Mitteilung weiter.

