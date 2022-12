Crealogix ernennt Christophe Biollaz zum neuen Finanzchef

Zürich (awp) - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix ernennt Christophe Biollaz zum neuen Chief Financial Officer. Er wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der ehemalige Finanzchef von Saint-Gobain Schweiz ersetzt Daniel Bader, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach einer Übergangsphase verlässt, wie Crealogix am Montag mitteilte.

Der neue Mann Biollaz bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung als Finanzchef mit, unter anderem bei der MCH Group und seit 2020 bei Saint-Gobain Schweiz. Ausserdem war er CFO für Syngenta Japan und Lindt & Sprüngli Australien.

Bei Crealogix startet Biollaz am 1. Februar 2023. Das Amt als Finanzchef tritt er dann per 14. März an, nach der Publikation des Halbjahresberichts.

