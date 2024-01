Crealogix-Aktie: Übernahme durch Vencora praktisch durch

Im Rahmen des Kaufangebots wurden den Briten bis am gestrigen Donnerstag um 16 Uhr 71,45 Prozent aller Crealogix -Aktien angedient.

Man habe 622'800 Crealogix-Aktien erhalten, teilte Vencora am Freitag in einer provisorischen Meldung des Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebots mit. Damit hält Vencora mit anderen Mitgliedern der CSI-Gruppe und in gemeinsamer Absprache handelnden Personen am Ende der Angebotsfrist insgesamt 1,35 Millionen Crealogix-Aktien. Das entspricht 96,24 Prozent des Aktienkapitals.

Denn Vencora UK hat von einigen Crealogix-Aktionären im Rahmen eines Aktienkaufvertrags 725'746 Crealogix-Aktien erworben. Der Kaufvertrag sei allerdings noch nicht vollzogen worden, hiess es weiter. Hinzu kommen 3441 Crealogix-Aktien, welche Crealogix selber hält.

Das definitive Zwischenergebnis des Angebots wird voraussichtlich am nächsten Mittwoch, dem 24. Januar 2024, veröffentlicht. Einen Tag später beginnt die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots. Diese dauert bis zum 7. Februar 2024, 16 Uhr.

Vencora UK hatte Mitte November ein Übernahmeangebot für das Zürcher Unternehmen vorgelegt. Die Tochtergesellschaft der Constellation Software Inc aus Kanada bietet 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Damit wird Crealogix mit 84 Millionen Franken bewertet. Der Verwaltungsrat von Crealogix empfiehlt, die Offerte anzunehmen.

Nach der Übernahme soll Crealogix gemäss früheren Angaben von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.

jb/tv

Zürich (awp)