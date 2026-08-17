CREAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CREAL hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CREAL mit einem Umsatz von insgesamt 7.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26.74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch