Creades 864Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Creades 864Registered A liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Creades 864Registered A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.13 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch