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26.08.2026 18:57:31
Cre8 Enterprise Stock Surges 145% Over Record Customer Numbers
(RTTNews) - Cre8 Enterprise Limited (CRE) shares surged $3.72, or 144.79 percent, to $6.29 on Wednesday, after the company announced record customer numbers and project backlog as of June 30, 2026, driven by increased capital markets activity in Hong Kong.
The stock opened at $6.10 and traded between $5.67 and $8.60. It has traded in a 52-week range of $1.68 to $14.64 on the Nasdaq. Trading volume reached 57.43 million shares, compared with an average daily volume of 0.89 million shares.
The number of customers reached 550, up 17.8 percent from 467 at the end of 2025 and 34.8 percent from 408 a year earlier. IPO filing submissions to the Hong Kong Stock Exchange also jumped 482 percent to 64 from 11 a year earlier. The company said demand was driven mainly by IPO prospectuses, financial report printing and corporate governance disclosures.
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