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26.08.2026 18:57:31

Cre8 Enterprise Stock Surges 145% Over Record Customer Numbers

(RTTNews) - Cre8 Enterprise Limited (CRE) shares surged $3.72, or 144.79 percent, to $6.29 on Wednesday, after the company announced record customer numbers and project backlog as of June 30, 2026, driven by increased capital markets activity in Hong Kong.

The stock opened at $6.10 and traded between $5.67 and $8.60. It has traded in a 52-week range of $1.68 to $14.64 on the Nasdaq. Trading volume reached 57.43 million shares, compared with an average daily volume of 0.89 million shares.

The number of customers reached 550, up 17.8 percent from 467 at the end of 2025 and 34.8 percent from 408 a year earlier. IPO filing submissions to the Hong Kong Stock Exchange also jumped 482 percent to 64 from 11 a year earlier. The company said demand was driven mainly by IPO prospectuses, financial report printing and corporate governance disclosures.

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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