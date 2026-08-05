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05.08.2026 06:37:00
Crawford C B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Crawford C B hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.38 Prozent auf 330.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 335.4 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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