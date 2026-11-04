Crawford C B legte Quartalsergebnis vor

Crawford C B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.31 USD gegenüber 0.250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.85 Prozent auf 330.8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 333.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch