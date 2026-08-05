Crawford C A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Crawford C A hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 330.8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 335.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch