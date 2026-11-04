Crawford C A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Crawford C A hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crawford C A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 330.8 Millionen USD im Vergleich zu 333.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch