Cravatex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cravatex hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5.290 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 322.3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 39.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch