Cravatex legte Quartalsergebnis vor

Cravatex hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 17.88 INR. Im letzten Jahr hatte Cravatex einen Gewinn von 20.18 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.92 Prozent auf 534.6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 514.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch