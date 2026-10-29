Crane: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Crane liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crane die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Crane 1.56 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 754.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 589.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch