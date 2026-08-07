Crane präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crane veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Crane 493.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 404.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch