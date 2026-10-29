Craftsman Automation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Craftsman Automation hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 59.22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Craftsman Automation 38.09 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Craftsman Automation 29.45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 58.35 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 26.12 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch