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09.06.2026 23:11:57

Cracker Barrel Q3 Profit Surges; Raises FY26 Revenue Outlook

Cracker Barrel Old Country Store
27.39 CHF 2.53%
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(RTTNews) - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) on Tuesday reported higher third-quarter profit, helped by a one-time litigation settlement. The company raised its fiscal 2026 revenue outlook.

For the third quarter, net income increased to $42.8 million, or $1.90 per share, from $12.6 million, or $0.56 per share, in the prior-year period. The results included a $47.4 million benefit related to a settlement agreement resolving interchange fee litigation.

Adjusted net income declined to $6.5 million or $0.29 per share from $13.1 million or $0.58 per share a year ago.

Quarterly revenue declined 2.9% to $797.4 million from $821.1 million last year. Comparable-store restaurant sales decreased 2.6%, while comparable-store retail sales fell 1.8%.

For fiscal 2026, Cracker Barrel raised its revenue guidance to $3.27 billion - $3.30 billion from the prior range of $3.24 billion - $3.27 billion. The company also increased its adjusted EBITDA outlook to $120 million - $125 million, compared with its previous forecast of $85 million - $100 million.

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Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SK2BZU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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