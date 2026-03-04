Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cracker Barrel Old Country Store Aktie

04.03.2026

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Q2 Profit Retreats

Cracker Barrel Old Country Store
24.18 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.28 million, or $0.06 per share. This compares with $22.20 million, or $0.99 per share, last year.

Excluding items, Cracker Barrel Old Country Store, Inc. reported adjusted earnings of $5.58 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 7.9% to $874.81 million from $949.43 million last year.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.28 Mln. vs. $22.20 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.99 last year. -Revenue: $874.81 Mln vs. $949.43 Mln last year.

Keine Nachrichten verfügbar.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
