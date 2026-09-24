Cracker Barrel Old Country Store: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cracker Barrel Old Country Store hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.54 USD, nach 0.300 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cracker Barrel Old Country Store in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 849.3 Millionen USD im Vergleich zu 868.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1.40 USD. Im letzten Jahr hatte Cracker Barrel Old Country Store einen Gewinn von 2.06 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Cracker Barrel Old Country Store im vergangenen Geschäftsjahr 3.32 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cracker Barrel Old Country Store 3.48 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.041 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 3.32 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch