Création de la China Business School E20 Alliance, lancement d'une nouvelle ère de formation des cadres

BEIJING, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le programme de formation des cadres de la China Elite Alliance, ou China E20 Alliance, dirigé par le programme de formation des cadres de l'école de commerce de l'université de Renmin de Chine, a tenu sa réunion inaugurale à Hefei, dans la province d'Anhui, en Chine, les 15 et 16 septembre. La première réunion en présentiel a réuni les directeurs des écoles de gestion, de commerce et de finance de la Double First-Class University (meilleures universités) du pays.

China E20 Alliance a été fondée par les 14 plus grandes universités chinoises pour promouvoir le développement et l'intégration du secteur de la formation des cadres du pays, partager les meilleures pratiques, stimuler l'innovation et valoriser les organisations et les personnes. En aidant les entrepreneurs chinois dans leur croissance et leur évolution, l'alliance cherche à créer une nouvelle ère dans la formation des cadres chinois.

Zou Yufeng, le nouveau président élu de China E20 Alliance, a déclaré : « En tant que plateforme d'échange de formation des cadres pour les meilleures écoles, China E20 Alliance cherche à faire croître une nouvelle génération d'entrepreneurs. Première grande école de commerce à offrir des cours de gestion, l'école de commerce de l'université de Renmin de Chine a pour objectif de stimuler le management chinois et de former des leaders mondiaux, afin d'attirer une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs chinois. »

Alors que l'économie chinoise continue de croître, la notion de développement à « double sens » ou de développement simultané des marchés nationaux et internationaux a fait son apparition. Dans ce contexte, les entrepreneurs chinois jouent un rôle primordial et les valeurs fondamentales de China E20 Alliance, à savoir l'ouverture, la coopération, les scénarios gagnant-gagnant et le savoir-faire par l'action, aideront le pays à lancer une nouvelle phase dans sa stratégie de développement.

Au cours du premier semestre 2021, China E20 Alliance, dirigée par China Europe International Business School, accueillera le premier forum de China E20 Alliance, afin d'initier une coopération élargie et des partages via des projets et des visites de campus, etc.

À propos du programme de formation des cadres de l'école de commerce de l'université de Renmin de Chine

Le programme de formation des cadres est organisé au sein de l'école de commerce de l'université de Renmin de Chine. Son approche unique de l'apprentissage intègre les meilleures philosophies et pratiques de gestion occidentales et chinoises. Grâce à un apprentissage rigoureux et appliqué, le programme donne à chaque cadre les connaissances nécessaires pour diriger et le pouvoir de changer le monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web http://ee.rmbs.ruc.edu.cn.

