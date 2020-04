CQC et Total annoncent une collaboration pluriannuelle portant sur le développement d'algorithmes quantiques pour la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS)

CAMBRIDGE, Angleterre, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat pluriannuel avec Total S.A. portant sur le développement d'algorithmes et de solutions d'informatique quantique pour les technologies de pointe de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).

Cette collaboration s'appuiera sur l'expertise de CQC en matière d'informatique quantique et de chimie quantique, notamment l'utilisation de la plate-forme de chimie quantique « EUMEN » de CQC, à la pointe du secteur, pour contribuer dynamiquement aux efforts de R & D que déploie Total en matière de CCUS.

Ilyas Khan, PDG de CQC, a déclaré : « Nous sommes très heureux à l'idée de travailler avec Total. C'est un sujet d'une importance capitale pour l'avenir de la planète. Total a prouvé son engagement à long terme à l'égard des solutions de CCUS, et nous sommes convaincus que notre collaboration avec eux se traduira par une contribution significative à un avenir plus propre et plus vert ».

Cette annonce met un terme à une période de développements importants pour CQC, notamment les investissements d'IBM et d'Honeywell, le lancement d'une plateforme de cybersécurité des technologies quantiques « IronBridge » lors de la récente conférence RSA, les partenariats avec des organisations comme le CERN et, plus récemment, une expérience révolutionnaire qui a montré au monde la première mise en œuvre du traitement du langage naturel sur un ordinateur quantique.

À propos de CQC

Cambridge Quantum Computing (CQC) est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels d'informatique quantique et compte plus de 60 scientifiques répartis dans ses bureaux de Cambridge (Royaume-Uni), Londres, San Francisco, Washington, DC et Tokyo. CQC élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques destinées à avoir un impact profond sur le monde. CQC combine son expertise dans les domaines des logiciels quantiques, principalement avec une plate-forme de développement quantique (t|ket⟩™), des applications d'entreprise dans le domaine de la chimie quantique (EUMEN), de l'apprentissage automatique quantique (QML), du traitement quantique du langage naturel (QNLP) et de la cybersecurité quantique augmentée (IronBridge™). Pour en savoir plus sur CQC, veuillez visiter www.cambridgequantum.com.