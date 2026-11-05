CPS Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CPS Technologies hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

CPS Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch