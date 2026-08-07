CPS Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CPS Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.85 Prozent auf 8.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch