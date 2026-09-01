CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) hat am 30.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 3.58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 947.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 278.02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch