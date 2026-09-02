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02.09.2026 06:37:00
CPI PROPERTY GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CPI PROPERTY GROUP hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 EUR gegenüber 0.010 EUR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.97 Prozent zurück. Hier wurden 322.1 Millionen EUR gegenüber 335.4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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