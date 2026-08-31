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31.08.2026 06:37:00
CPI Europe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CPI Europe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.09 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 420.2 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 374.2 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.ch
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