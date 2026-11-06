CPI Card Group präsentierte Quartalsergebnisse

CPI Card Group hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch