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18.11.2026 06:37:00
CPI Aerostructures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CPI Aerostructures hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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