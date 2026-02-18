Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’827 0.5%  SPI 19’072 0.6%  Dow 49’801 0.5%  DAX 25’270 1.1%  Euro 0.9120 0.0%  EStoxx50 6’095 1.2%  Gold 5’004 2.6%  Bitcoin 51’966 0.0%  Dollar 0.7716 0.2%  Öl 69.4 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amrize143013422Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
EFG-Aktie in Rot: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne
Glencore-Aktie im Plus: Umsatz legt zu - Profitabilität sinkt, Zusatzdividende geplant
DocMorris-Aktie sinkt: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Sunrise-Aktie im Plus: Umsatz leicht rückläufig - Dividende wird erneut erhöht
Suche...
Plus500 Depot

CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinnrückgang 18.02.2026 16:31:00

CPH-Aktie im Plus: EBITDA und Reingewinn unter Druck

CPH-Aktie im Plus: EBITDA und Reingewinn unter Druck

Die CPH Group hat im vergangenen Geschäftsjahr dank Übernahmen leicht mehr Umsatz gemacht.

CPH Group
63.89 CHF -1.04%
Kaufen Verkaufen
Der Gewinn schrumpfte hingegen wie angekündigt, unter anderem wegen Preisdrucks. Mit Blick nach vorn zeigt sich die Industriegruppe vorsichtig optimistisch.

Der Umsatz stieg insgesamt um 3,3 Prozent auf 334,1 Millionen Franken, wie CPH am Mittwoch mitteilte. Positiv wirkten sich dabei die Übernahmen von LOG Pharma (Verpackungen) und SiliCycle (Chemie) aus. Währungs- und akquisitionsbereinigt ging der Umsatz hingegen um 1,0 Prozent zurück.

Wie in einer Gewinnwarnung vom November angekündigt, ging das operative Ergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 6,5 Prozent auf 50,3 Millionen Franken zurück. Die entsprechende Marge lag mit 15,0 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert von 16,6 Prozent und damit auch klar unter der mittelfristigen Zielspanne von 16 bis 18 Prozent.

Grund für den Rückgang waren laut CPH vor allem Preis- und Volumendruck aufgrund von Überkapazitäten im pharmazeutischen Blisterverpackungsmarkt. Dazu kamen Währungseinflüsse, höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten sowie wegfallende Einmalerträge aus dem Vorjahr.

Unter dem Strich verblieb ein um knapp ein Drittel tieferer Reingewinn von 23,4 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 2,00 Franken je Aktie erhalten.

Das Unternehmen lag mit dem Umsatz und Gewinn leicht unter den Schätzungen zweier von AWP befragter Analysten, mit der Marge aber leicht darüber.

Leicht zuversichtlicher Ausblick

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr gibt sich CPH trotz der schwierigen Lage vorsichtig optimistisch. Für 2026 wird auf Gruppenstufe mit einem höheren EBITDA und EBIT sowie Nettoergebnis gerechnet. Beide Geschäftsbereiche erwarten je einen höheren Umsatz und EBITDA als im Vorjahr.

Das Umfeld bleibe anspruchsvoll, aber das erweiterte Portfolio sowie die verstärkte Präsenz in den Nischenmärkten sollen laut der Gesellschaft "Wachstum bei attraktiven Margen" ermöglichen.

CPH-Papiere gewinnen im SIX-Handel am Mittwoch zeitweise 0,62 Prozent auf 64 Franken.

ls/to

Perlen (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie: FDA-Antrag für Remibrutinib bei chronischer Nesselsucht eingereicht

Bildquelle: CPH Chemie + Papier Holding AG

Nachrichten zu CPH Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?