CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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21.07.2026 11:07:36
CPH-Aktie etwas höher: Umsatz zum Halbjahr stabil - EBITDA und Reingewinn unter Vorjahr
CPH hat im ersten Halbjahr 2026 einen stabilen Umsatz von 176,1 Millionen Franken erzielt.
Der Rückgang beim Betriebsgewinn ist laut CPH hauptsächlich auf eine schwächere Nachfrage nach Deuterium-Verbindungen sowie auf Druck im Molekularsieb-Geschäft der Division Zeochem zurückzuführen. Der Reingewinn fiel um 16,4 Prozent auf 14,3 Millionen Franken, wie die Industriegruppe am Dienstag mitteilte.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet CPH einen leicht höheren Umsatz und einen leicht höheren EBITDA als im Vorjahr, während EBIT und Reingewinn in etwa auf Vorjahresniveau erwartet werden. Zudem passte der Verwaltungsrat die Dividendenpolitik an und will künftig 40 bis 60 Prozent des Reingewinns ausschütten.Für die CPH-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,35 Prozent auf 57,00 Franken hoch.
awp-robot/gab/cg
Perlen (awp)
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