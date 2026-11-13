CPALL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CPALL hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.68 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CPALL 0.730 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 252.93 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242.60 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch