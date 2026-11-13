CPALL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CPALL hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.68 THB. Im letzten Jahr hatte CPALL einen Gewinn von 0.730 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 252.93 Milliarden THB gegenüber 242.60 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch